الآثار: خندق مدرسة صرغتمش بالسيدة زينب خال من المخلفات وارتفاع منسوب المياه

كتب- محمد عاطف:

أكد عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن خندق مدرسة صرغتمش بمنطقة السيدة زينب نظيف تماما من أي مخلفات أو ارتفاع لمنسوب المياه، مؤكدا أن منطقة آثار جنوب القاهرة تقوم بالمتابعة المستمرة للخندق والتأكد من نظافته وتصفيه المياه منه أولا بأول.

ونفى الدباح - في تصريح اليوم الاثنين - صحة الصور التي تم تداولها مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الحواصل، وهي ممتلئة بالمياه مدعية أنها خاصة بجامع (ابن طولون) الأثري بمنطقة السيدة زينب.

وأضاف أن تلك الصور لا تخص جامع (ابن طولون) بل خندق مدرسة صرغتمش، وهي صور قديمة تم التقاطها للخندق منذ عامين أثناء فترة انسداد بالوعات صرف المياه، والتي تم التعامل معها وصيانتها من قبل الحي ومحافظة القاهرة وقيام منطقة جنوب آثار القاهرة بأعمال تنظيف الخندق على أكمل وجه.