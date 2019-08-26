وزير الكهرباء يستقبل الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لهواوى الصينية

كتب- محمد صلاح:

فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتحول فى الطاقة طبقاً لأحدث التكنولوجيات والتعرف على أحدث الخبرات العالمية المتطورة والتى تتلائم مع البيئة المصرية ،

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لي Michael Li الرئيس الإقليمي للقطاع الموسسي لشركة هواوي على هامش زيارته لمصر بشركة هواوي والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة، بحضور عدد من قيادات القطاع.

رحب الدكتور شاكر في بداية اللقاء بزيارة وفد هواوي شمال افريقيا وهواوي مصر، معربا عن إعجابه بالمكانة المتميزة التي وصلت بها هواوي في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصري وعدد من الشركات الصينية.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأبدى شاكر اهتمامه بالتعاون مع شركة هواواي في عدد من المشروعات التي تهم القطاع ومن بينها تطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

قدم مايكل لي Michael Li الرئيس الإقليمي للقطاع الموسسي لشركة هواوي العرض التقديمي الذي تضمن أنشطة الشركة على مستوى العالم والتكنولوجيات الحديثة المتصلة بالشبكة الذكية والتطبيقات الحديثة في مجال الكهرباء ومجالات التدريب المختلفة منها ما تم تقديمه إلى عدد من الكوادر البشرية بشركات توزيع الكهرباء المختلفة.

كما تضمن العرض أيضًا بعض المقترحات التكنولوجية الحديثة الممكن تطبيقها في خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية. ​