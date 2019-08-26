برلماني: لقاءات السيسي بقمة "G7" تعكس مكانة وقوة مصر بين دول العالم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة الدول الصناعية الكبرى في فرنسا، تبلور حرص الرئيس على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبرى الدول الصناعية في العالم.

وأضاف أبوالعلا، في بيان، اليوم الاثنين، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم لافتًا إلى أن لقاءات الرئيس بكل من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بجونسون رئيس وزراء إنجلترا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو فاق الـ5% سنويًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يزيد عن 30% مما يبلور نجاح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.