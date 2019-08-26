  • عاجل:الصحة تقرر شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة نهائيًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    وزيرة البيئة توجه بسرعة رفع تراكمات مخلفات في مشتهر بمركز طوخ

    01:21 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتب- محمد نصار:

    فحصت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالقاهرة الكبرى، شكوى واردة بشأن تضرر المواطنين من تراكمات القمامة بمدخل مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن وزيرة البيئة وجهت بسرعة التعامل مع هذه التراكمات بعد إطلاعها على الشكوى كما وجهت بسرعه التنسيق لرفع التراكمات مع التنبيه بعدم السماح بتراكم المخلفات في المنطقة ورفعها أولًا بأول حال استخدامها كمحطة مناولة.

    وأكدت الوزارة، أنه تم رفع كافة التراكمات بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ، كما قام فرع البحيرة بالتفتيش على مصنع تدوير القمامة بكوم حمادة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، فضلًا عن رصد الفرع لمستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من الأماكن بمدينة دمنهور.

    وزارة البيئة القليوبية مدينة طوخ

    الخبر التالى:

    برلماني: لقاءات السيسي بقمة "G7" تعكس مكانة وقوة مصر بين دول العالم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان