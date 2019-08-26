وصلت الحد الأقصى.. الأرصاد تعلن نسب الرطوبة على القاهرة والسواحل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري تدور حول المعدل الطبيعي، تصل على القاهرة لـ36 درجة، وعلى الصعيد من 38 وحتى 41 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن سبب الإحساس بالحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتي وصلت على القاهرة 85%، والسواحل الشمالية 95%، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة على السواحل الشمالي من أعلى المعدلات ولا يمكن تجاوز هذه النسبة، أما القاهرة من أعلى المعدلات أيضًا، لكنها وصلت إلى 90% في بعض الأوقات خلال العام الجاري.

وتابع: العوامل الطبيعية تلعب دورًا كبيرًا في تقليل نسب الاحساس بنسب الرطوبة، لذلك ننصح بعدم التواجد في الأماكن المغلقة خاصة في فترات النهار.

وأكد شاهين أن ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة منخفض الهند الموسمي، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما يوجد هدوء نسبي في سرعات الهواء، لافتًا إلى أنه يوجد شبورة كثيفة على أغلب المناطق خاصة القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، كما يوجد سحب متوسطة ومنخفضة على المناطق الساحلية.​