الرئيس السيسي يشارك في جلسة عمل حول "المناخ والتنوع البيولوجي"

كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة عمل حول "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" في إطار قمة مجموعة الـ7 التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية.

شارك في الجلسة أيضا رؤساء الدول السبع الصناعية الكبرى ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو والهند واستراليا وشيلي بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.

وألقى الرئيس السيسي كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

يذكر أن الرئيس السيسي، التقى اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، وكذلك التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة السبع المقامة فىي فرنسا.