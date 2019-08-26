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الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع "G7"

09:17 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع "G7"

الرئيسان السيسي وترامب

القاهرة- (مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إنَّ مصر حقت تقدمًا كبيرًا تحت زعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فريق ممتاز يعمل معه، متابعًا: "أود أن أهنئكم على ذلك كثيرًا".

ورد السيسي، على إشادة ترامب قائلًا: "فخامة الرئيس، أنا بشكرك وسعيد جدًا وبتشرف بهذا اللقاء، والتفاهم والاحترام والتقدير المتبادل بيننا أكثر من عظيم"، مؤكّدًا: "أُكن لفخامة الرئيس كل الاحترام والتقدير".

السيسي قمة مجموعة السبع ترامب

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