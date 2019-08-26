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السيسي يلقي كلمة في جلسة "المناخ" بآخر أيام قمة مجموعة السبع G7

08:53 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
السيسي يلقي كلمة في جلسة "المناخ" بآخر أيام قمة مجموعة السبع G7

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بياريتز- (أ ش أ):

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في آخر أيام قمة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليًا في مدينة بياريتز الفرنسية في جلسة مجموعة السبع G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفًا أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.​

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الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع "G7"
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