"الزراعة": استنباط 6 أصناف جديدة من الفول والقمح والأرز

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة، عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد المحاصيل الصيفية، لافتًا إلى أن وزير الزراعة سيفتتح موسم حصاد الذرة والأرز في محافظة كفرالشيخ.

وقال خليل لـ"مصراوي"، إن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، استنبطت 6 أصناف جديدة من محاصيل الفول البلدي والصويا والقمح والأرز، مشيرًا إلى أن إنتاجية أصناف الأرز السوبر تصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أنه تم الانتهاء من صنفي 4،5 سخا للفول البلدي، موضحًا أن تلك الأصناف مقاومة لكافة أنواع الأمراض.

ونوه إلى أن أصناف "سخا 95" و"مصر 3" و"بني سويف 7" من الأصناف المتميزة والمقاومة للأمراض، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على صنف جديد "سخا 1001" قد يغير مفاهيم زراعة القمح في مصر.​