"5 مواد".. أبرز المعلومات عن الصف الثاني الابتدائي بنظام التعليم الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019- 2020، في 11 سبتمبر المقبل، بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، فيما تنطلق الدراسة بالنسبة للصفوف المتبقية في 21 سبتمبر المقبل.

ومن أبرز استعدادات الوزارة، التقدم في تطبيق نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، الذي يصل إلى الصف الثاني الابتدائي، ليطبق على طلاب 4 صفوف هي: مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، الصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي.

ويدرس الطلاب في النظام التعليمي الجديد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية، الرياضيات "في كتاب منفصل"، وباقة متعددة التخصصات تضم العلوم والدراسات الاجتماعية.

وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم، يوزع كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus على طلاب المدارس التي تعد الإنجليزية لغة أولى، بالإضافة إلى المدارس اليابانية.

وينتقل نظام التعليم الجديد هذا العام للصف الثاني الابتدائي، حيث يدرس الطلاب نفس مواد الصف الأول الابتدائي، ولكن بشكل أكثر تعمقًا وفقًا لمصفوفة المدى والتتابع الذي جرى وضع المناهج في ضوئها، على أن تتضمن نفس المحاور وهي: من أكون؟ والعالم من حولي، وكيف يعمل العالم؟ والتواصل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استعادت فكرة "معلم الفصل"، وذلك بتعميم خطاب على المديريات التعليمية، بشأن احتفاظ كل معلم بنفس الفصل الذي كان يدرس له خلال الصف الأول الابتدائي لينتقل به للصف الثاني الابتدائي.

ويعتمد نظام التقييم بالصف الثاني الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:- يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، و أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ، طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، ولن يؤدي الطلاب الاختبارات التقليدية في منتصف أو نهاية العام الدراسي.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة تخطط للإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، على أن تنتهي من تأليف جميع المناهج حتى الصف الثالث الثانوي بحلول عام 2021، على أن تعلن لاحقًا موعد بدء تعميم النظام على مجموعة من الصفوف في عام واحد، بدلًا من الانتقال لصف واحد في كل عام، وذلك بعد استكمال باقي محاور العملية التعليمة من إعداد المدارس وتدريب المعلمين.