برلمانية تطالب بإعادة مناقشة إحاطة "النصب على المواطنين عبر الرسائل الوهمية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأهمية مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها في شأن النصب على المصريين من خلال رسائل الهواتف الوهمية، والذي تقدمت به في دور الانعقاد الرابع.

وأشارت "عطوة" في بيان لها، إلى تفاقم الأمر في الآونة الأخيرة، حيث تعرضت حالات كثيرة لعمليات نصب من خلال رسائل الهواتف المحمول الوهمية التي تعدهم بالحصول على جائزة ومبالغ مالية ثم يتعرضون للنصب حينما يذهبون للحصول على هذه الجائزة.

ولفتت إلى أنه يتم النصب من خلال الرسائل النصية الوهمية، على أجهزة المحمول التي يستغلها البعض للنصب على المستخدمين بداعي الفوز بمبالغ مالية كبيرة من خلال مسابقات وهمية أو عبر استغلال أسماء برامج أو قنوات معينة لطمأنة المستخدم تجاهها ليقوم بالاتصال، وإعطاء بياناته المصرفية أو الشخصية التي تستخدم في عمليات إحتيال أو قرصنة على حساباتهم.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة، وجود تقاعس في جهاز حماية المستهلك عن أداء دوره في هذه الأزمة، يكاد يكون مختفي تمامًا في ملاحقة تلك الجهات وتطبيق قانون الغش التجاري عليها.