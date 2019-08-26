اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثاني يؤدون امتحاني الجيولوجيا و"الاستاتيكا"

كتيت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة المقيدين بشعبة العلوم، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 5784 طالبًا وطالبة.

كما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 5095 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 6442 طالبًا وطالبة.

وكان الطلاب أدوا أمس الأحد، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي عدد 5095 طالبًا وطالبة (بشعبة الرياضيات)، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 7092 طالبًا وطالبة (بالشعبة العامة) في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.