  • عاجل:"الإعلاميين": منع تامر أمين من الظهور على الشاشة.. وتقديم بلاغ ضده للنيابة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    السيسي يشارك في حفل عشاء قادة قمة دول السبع الصناعية الكبرى

    11:13 م الأحد 25 أغسطس 2019
    السيسي يشارك في حفل عشاء قادة قمة دول السبع الصناعية الكبرى

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    باريس- (أ ش أ):

    وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.

    وجمعت صورة تذكارية الرئيس السيسي وقادة الدول والوفود المشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في ختام القمة المنعقدة في مدينة بياريتز.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، شارك في وقت سابق اليوم جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة الـ٧ وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الـ٧ ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال، ورواندا، وبوركينا فاسو.

    هذا المحتوى من

    السيسي قمة دول السبع الصناعية الكبرى فرنسا

    الخبر التالى:

    "القاهرة 36".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان