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صورة تذكارية لقادة قمة الـ7 الكبار بمشاركة الرئيس السيسي

09:33 م الأحد 25 أغسطس 2019
صورة تذكارية لقادة قمة الـ7 الكبار بمشاركة الرئيس السيسي

قمة مجموعة السبع

كتب ـ يوسف عفيفي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، في الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا.

وكان الرئيس السيسي، ألقى كلمة اليوم الأحد، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا، قائلا: "إننا بحاجة إلى العمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية".

وأضاف الرئيس، أن الشعوب الأفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن النهوض بأفريقيا يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإراداة السياسية وإخلاص النوايا.

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السيسي فرنسا أفريقيا قمة الـ7 الكبار

الخبر التالى:

الرئاسة تنشر صور مشاركة السيسي في قمة مجموعة الـ7 الكبار بفرنسا
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