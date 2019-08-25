"القومي للمرأة" يستعرض مع سيدة باكستان الأولى تجربته في دمج ذوي الإعاقة

كتبت- نور العمروسي:

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، اليوم الأحد، بثمينة الفي زوجة الرئيس الباكستاني وسيدة باكستان الأولى، على هامش الاجتماع العالمي رفيع المستوى لمناقشة التخطيط لوضع تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت النائبة هبة هجرس، تجربة القومي للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة بداية من تمثيلها تمثيلاً عادلاً داخل الهيكل التنظيمي فى مجلس إدارته وفي لجان عمله وفي مجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة فى تاريخه، وعلى صعيد العمل الميداني من خلال تبنى قضايا المرأة ذات الإعاقة والدفاع عنها على كافة الأصعدة.

ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الإعاقة ساعة واحدة، وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التي توظف نساء وفتيات ذات إعاقة، والدعم وبقوة لدخولها الحياة السياسية كناخبة تمارس حقها فى الانتخاب وكمرشحة تسعى لخدمة قضاياها.

وأوضحت "هجرس"، خلال اللقاء أن دستور مصر 2014 أقر في أكثر من مادة وبشكل واضح حقوقًا أصيلة للاشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخ كتابة الدساتير في مصر، كما أن مصر أصدرت قانون يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018.

,وأشارت إلى أن المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان الآن بترجمة هذا القانون تمهيدًا لإهداءه للعديد من دول العالم للاسترشاد به في وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن المجلس يسعده إهداء نسخه من القانون بعد الانتهاء من ترجمته إلى ثمينة الفي سيدة باكستان الأولى، مؤكدة وجود إرادة سياسية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

كما ثمنت "هجرس"، دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الاشخاص ذوى الاعاقة بالمجان.

من جانبها أشادت سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تم اصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق وما يقوم به المجلس القومي للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمراة ذات الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة انها تنتظر بشغف هدية مصر المتمثلة في نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.