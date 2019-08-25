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    الأزهر يدين هجوم "داعش" الإرهابي على ملعب كرة قدم بـ"كركوك"

    07:49 م الأحد 25 أغسطس 2019
    الأزهر يدين هجوم "داعش" الإرهابي على ملعب كرة قدم بـ"كركوك"

    الأزهر الشريف

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

    وبحسب بيان الأحد، أكد الأزهر أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والإسلامية، والذي أدى لمقتل وإصابة الكثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.

    وتقدَّم الأزهر الشريف، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـ سبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

    الأزهر الشريف الإرهاب تنظيم داعش مدينة كركوك

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