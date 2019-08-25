برلماني: مصر أظهرت مرونة واضحة في ملف سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن تقديم مصر مقترحات عادلة بشأن ملف سد النهضة خطوة مهمة في طريق التوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث في هذه القضية.

وأضاف الجوهري، في بيان، الأحد، أن مصر أظهرت مرونة واضحة في تعاملها بشأن ملف سد النهضة، داعيًا الدول الأخرى التعاون لإتمام التوصل لاتفاق عادل يحافظ على حقوق جميع الدول.

وطالب الجوهري، بأن تكون الفرصة التي أعطتها مصر بتأجيل الاجتماع الثلاثي للشهر المقبل فترة جيدة للتفاوض بشكل أكبر والتعاون بشأن التوصل لاتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد نائب زفتى، ثقته الكاملة في نجاح القيادة المصرية في إتمام هذا الاتفاق والحفاظ على حقوقها المائية كاملة وكذلك تحقيق التعاون الأمثل مع الدول لتحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.

يذكر أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

​