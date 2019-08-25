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    مدبولي يشهد مراسم توقيع عقود إقامة مناطق تجاريّة إماراتية بمصر غدًا

    06:38 م الأحد 25 أغسطس 2019
    مدبولي يشهد مراسم توقيع عقود إقامة مناطق تجاريّة إماراتية بمصر غدًا

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، مراسم توقيع عقود اتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة "اللولو ماركت" الإماراتية لإقامة عدد من الهايبر ماركت والمناطق التجارية الجديدة في مصر.

    ويحضر مراسم التوقيع، بمقر مجلس الوزراء، كل من: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي، وعدد من مسئولي الوزارة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ومسئولي السلسلة الإماراتية. ​

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإمارات وزارة التموين التجارة الداخلية

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