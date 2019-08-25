"التضامن": توافر خدمة "رفيق المسن" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

القاهرة- (أ ش أ):

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من تدريب خريجي أول دفعات مشروع (رفيق المسن) لرعاية المسنين في منازلهم.

وذكرت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة عن توافر خدمة رفيق المسن من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز) وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والإسكندرية ).

من جانبها، أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أنه يمكن للراغب في الاستفادة من هذه الخدمة، ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن، وإرسالها عبر البريد الالكترونيcare@moss.gov.eg، كما يمكن أيضاً تقديم الاستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 19 شارع المراغي بالعجوزة.

وأضافت أن مشروع المسن أحد الأفكار التي أنتجتها اللجنة العليا لكبار السن، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت وفقاً لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية، حيث تم تدريب 150 شابا وفتاة على رعاية كبار السن، وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين، وأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادي مناسب.

وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبي، كما قامت الجمعيات المعنية باختيار وإعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.