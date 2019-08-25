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    "الأعلى للإعلام" ينتهي من التحقيق مع ريهام سعيد ويؤجل قراره النهائي

    06:07 م الأحد 25 أغسطس 2019
    "الأعلى للإعلام" ينتهي من التحقيق مع ريهام سعيد ويؤجل قراره النهائي

    ريهام سعيد

    كتب- مصطفى علي:

    انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد في شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة.

    وقررت اللجنة، التي انعقدت اليوم الأحد، بحضور رئيسها الكاتب الصحفي جمال شوقي والمقررين الكاتب الصحفي صالح الصالحي والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كافة الجوانب المتعلقة بالشكوى.

    وكان المجلس القومي للمرأة أوضح في الشكوى المقدمة للمجلس أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة.

    ريهام سعيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومي للمرأة برنامج صبايا قناة الحياة مجدي لاشين

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