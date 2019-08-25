حدث في 8 ساعات| السيسي يلقي كلمة أمام قمة "الـ7"..والإسكان تطرح شقق جديدة
كتب – محمود مصطفى:
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة المحلية، أبرزها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، التي تعقد بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وطرح وزارة الإسكان شقق "سكن مصر" بـخمس مدن.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية.
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