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    حدث في 8 ساعات| السيسي يلقي كلمة أمام قمة "الـ7"..والإسكان تطرح شقق جديدة

    06:06 م الأحد 25 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يلقي كلمة أمام قمة "الـ7"..والإسكان تطرح شقق جديدة

    حدث في 8 ساعات

    كتب – محمود مصطفى:

    شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة المحلية، أبرزها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، التي تعقد بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وطرح وزارة الإسكان شقق "سكن مصر" بـخمس مدن.

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية.

    السيسي وزارة الإسكان أفريقيا السجائر الإلكترونية الأسواق المصرية وزارة الصحة فيسبوك قوات المظلات المصرية قانون التأمينات الجديد

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