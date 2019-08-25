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    السيسي من فرنسا: حل الأزمة الليبية يحتاج إرادة وحسن نية

    04:31 م الأحد 25 أغسطس 2019
    السيسي من فرنسا: حل الأزمة الليبية يحتاج إرادة وحسن نية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة اليوم الأحد، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا.

    وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إننا بحاجة إلى العمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

    وأضاف الرئيس، أن الشعوب الأفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن النهوض بأفريقيا يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.

    وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإراداة السياسية وإخلاص النوايا.

    السيسي الأزمة الليبية قمة السبع الكبار فرنسا

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