"مصر للطيران" تحصل على "الأيزو" في نظام الجودة وسلامة الغذاء

كتب - محمد عبيد:

قال المهندس هشام عبدالحفيظ رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن الشركة جددت حصولها على شهادة "الأيزو"، الدولية في مجال الجودة وسلامة الغذاء، بعد اجتياز التفتيش السنوي الذي أجراه وفد متخصص من شركة "TÜV Austria"، إحدى الشركات العالمية المانحة لشهادة الأيزو.

وأضاف "عبدالحفيظ"، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الاعتمادات الدولية تساعد عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمية الكبرى لاشتراطها الحصول على هذه الشهادات، مؤكدًا أن الشركة مُنحت هذا العام شهادتي الأيزو 2015-9001 في نظام الجودة والأيزو 22000:2005 في سلامة الغذاء.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن الحصول على الاعتمادات تأتي تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة وتعزيزًا لريادتها الذي تتمتع بها اقليمياً ودولياً، فضلاً عن سعي الشركة الدائم على مواكبة أحدث التطورات العالمية التي تطرأ بصفة مستمرة وسريعة في مجال سلامة الغذاء وأنشطته، وتسعى الشركة الآن لتحديث نظام سلامة الغذاء لديها لإصدار الأيزو 22000:2018 بما يخدم صناعة النقل الجوي.

وقال المهندس حاتم محمود صالح، مدير عام الجودة بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن الشركة نجحت في الحصول على هذا الاعتماد بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش السنوي الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإدارية، وكيفية تشغيلها وفقًا للمعايير المنصوص عليها للحصول على الأيزو، وهو ما يعكس مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية، تم مراجعة نظم العمل في قطاعات التشغيل والخدمات بالإدارات العامة التابعة للشركة.

من ناحية أخرى أشاد وفد شركة TÜV Austria، بالتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير الدولية المعمول بها والتي يجب توافرها فيما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء من أجل الحصول على الأيزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملين بالشركة طوال فترة التفتيش.