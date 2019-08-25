الصحة تذحر من الإفراط في تناول العرقسوس: يسبب ضعف عام وارتفاع ضغط الدم

كتب- محمود مصطفى:

واصل مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، نشر النصائح والتوعية العامة فيما يخص الأدوية والطرق الصحيحة لتناولها، منعا لحدوث أي تفاعلات أو اخطاء دوائية غير مرغوبة.

وقال المركز في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عددا من النصائح بخصوص تناول شراب العرقسوس، وأضرار الإفراط في تناوله.

وأضاف المركز أن الإفراط في تناوله يسبب الإصابة بـ"ارتفاع في ضغط الدم و زيادة ضربات القلب وآلام العضلات والإرهاق والضعف العام وتقليل الرغبة الجنسية عند الرجال وضعف الانتصاب".