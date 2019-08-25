"الأعلى للإعلام" يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة والأربعين للإذاعيين الأفارقة

كتب- مصطفى علي:

شهد مركز التدريب والدراسات الإعلامية، التابع للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الخارجية، بمقر مركز التدريب والدراسات والدراسات الإعلامية بالدور التاسع بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ترأس الحفل الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام والدكتورة هدى زكريا والكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام.

وقالت الدكتور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن قارة افريقيا تعد من أغنى القارات في العالم بثرواتها ومواردها، لكن سكانها أكثر من يعانون في العالم أجمع.

وأضافت "زكريا"خلال كلمتها في افتتاح الدورة الـ 44 للإذاعيين الأفارقة، أن مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى أفريقيا فعشقناها وعشقتنا.

وشددت عضو المجلس على أهمية عودة مصر إلى دورها ومكانتها في أفريقيا من جديد بعد أن فقدته في اعقاب عام 1994

يشارك بالدورة 13 دارسا إفريقيًا وهم من: جنوب السودان، سيراليون، مالاوي، ليبيريا، موزمبيق، نيجيريا، بتسوانا، الكاميرون، رواندا، كينيا، أوغندا.

تخرج من المركز حتى الآن 4072 خريجا،كما يوفر للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة في مجال الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية والترفيهية لإطلاعهم على الحضارة المصرية القديمة والحديثة.

تستمر الدورة لمدة سبع أسابيع ويتولى التدريب كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.​