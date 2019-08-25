وصول 3700 حاج من السعودية على الجسر الجوي لمصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة على مدار اليوم الأحد، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج.

تنطلق 8 رحلات لمصر للطيران من جدة لنقل 2000 حاج بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

يذكر أن مصر للطيران، نقلت حتى مساء أمس السبت، 48500 حاج من الأراضي المقدسة، على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل، منذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج.​