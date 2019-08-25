عصام فرج يتسلم مهام عمله أمينا عاما لـ"الأعلى للإعلام"

كتب- مصطفى علي:

وصل منذ قليل، الدكتور عصام الدين فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقر المجلس لتولى مهامه الجديدة، عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه بالحصول على رشوة.

وحرص الدكتور عصام فرج على المشاركة في الاجتماع الذي يعقده الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.

شارك في الاجتماع، عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس وصالح الصالحي وجمال شوقي والدكتورة هدى زكريا من أعضاء المجلس.​