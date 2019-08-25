أول تحرك ضد التعديات على الأراضي بالجيزة التي لم يتم تقنينها

كتب - أسامة عبدالكريم:

تستعد محافظة الجيزة خلال أيام لتنفيذ أكبر حملاتها بمراكز ومدن منشأة القناطر وأطفيح والصف وكرداسة والعياط والبدرشين وأبو النمرس وأوسيم؛ لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء كانت أراض زراعية أو مبان، والتي لم يتقدم واضعو اليد عليها لتقنين أوضاعهم حتى الآن.

وطالبت المحافظة - في بيان اليوم الأحد- المواطنين - الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا - بسرعة سداد الرسوم وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه يوم الخميس القادم ، وإلا سيتم إلغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن ، وإدراج الأرض ضمن حملات إزالة التعديات واستردادها بالطريق الإداري، وذلك لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.

وقالت المحافظة - في بيانها - إنه على من تقدم لتقنين الأوضاع وتمت عملية الفحص والمعاينة للأرض المقدم عليها طلب التقنين وتم تحديد القيمة السعرية للأرض لتقنينها ، التوجه لسداد الدفعة الأولى من قيمة الأرض لاستكمال إجراءات التقنين وتحرير العقود.

وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تأتي ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين على الأراضي أملاك الدولة ، ودفع العمل بهذا الملف الحيوي حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعرض تقرير أسبوعي بما تم إنجازه من إزالات على الأراضي أملاك الدولة .

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