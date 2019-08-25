"النقل" تبحث مع البنك الدولي موقف مشروعات السكة الحديد والموانئ

كتب – أسامة عبدالكريم:

التقى وزير النقل، وفدًا من البنك الدولي؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل الحضري والموانئ البحرية، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

استعرض وفد البنك الدولي نتائج التعاون المشترك مع المسؤلين في جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل في وضع المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي.

وقال وزير النقل، في بيان اليوم، إن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وأشاد وفد البنك الدولي، بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية.

وقال الوزير، إن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

ولفت إلى أنه يتم حاليا من التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارتي النقل والمالية لإتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تقليل الوقت الخاص بالتخليص الجمركي.

كما أكد وفد البنك الدولي، التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية للنهوض بهذا القطاع، ويشمل (مجال كهربة اشارات خطوط القاهرة /الإسكندرية، وبني سويف أسيوط، وأسيوط نجع حمادي).

وأكد وزير النقل أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه خلال الشهر القادم سيقوم مع وفد من البنك الدولي بزيارة مواقع العمل في هذه المشروعات.

كما بحث الجانبان، إمكانية التعاون في مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي /6 اكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.