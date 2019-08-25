الإسكان تطرح وحدات جديدة بـ"سكن مصر" في 5 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها، بشأن تحديد الأسعار بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، بخلاف نسب التميز، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم، أن وحدات سكن مصر سيتم طرحها بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديدة).

وتابع: يشمل نظام السداد، دفع جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

وأكد أنه، يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلي: سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

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