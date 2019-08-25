الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة معتدلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة ما يسبب الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وتؤدي أيضًا لوجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاص على الطرق والمناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مص​ر الأولى" اليوم الأحد، أن درجة الحرة ستسجل 36 درجة اليوم الأحد، منوهًا أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ما بين درجة ودرجتين.

وأكد أن المدن الساحلية تشهد طقس لطيف جدًا ودرجات الحرارة جيدة، مع وجود نشاط خفيف للرياح وهو ما يؤدي للإحساس بطقس ألطف من القاهرة.