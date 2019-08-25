حدث ليلا| تعديلات الشُعب في"ثانية ثانوي".. وانفجار طائرة إسرائيلية في بيروت

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي.

حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب بيروت

اللقطات الأولى لموقع انفجار الطائرة الإسرائيلية جنوب بيروت

رئيس وزراء السودان: نشكر مصر والاتحاد الأفريقي ودول الخليج على مساعدتنا

تصل لـ400 جنيه في الدقيقة.. تعرف على غرامات التسبب في "تأخير المترو"

قصف إسرائيلي على دمشق.. ماذا حدث؟

المناهج والامتحانات وهدية الوزارة.. 40 رسالة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

"بيطري البحر الأحمر" يحسم الجدل بشأن "فندق الكلاب" بالغردقة

​تحالف الشرعية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

مسؤول بحزب الله: سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى في الضواحي الجنوبية

وزير التعليم يكشف: شعبتان بدلًا من 3 بالصف الثاني الثانوي

"درس قاسي لأتباعهم".. أديب عن تبرؤ الإرهابية من عناصرها بالسجون

"أبرزها كثرة الوسطاء وحلقات التداول".. "التجارة الداخلية" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

إيران المستفيدة.. هل يتأثر أمن الخليج بـ"حرب أمريكا-الدنمارك الكلامية"؟

"الإعلاميين" تقرر وقف مقدم برنامج "دنيا الدواجن" على "الحدث"

تنسيق الأزهر| غدًا آخر فرصة لتسجيل رغبات القبول بالكليات

"الإعلاميين" تخاطب "الأعلى للإعلام" بقرار وقف ريهام سعيد

جنة على أرض مصر.. 11 معلومة عن "درب البحر الأحمر"

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: حريصون على كشف ملابسات مقتل "ريجيني"