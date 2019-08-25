"بيطري البحر الأحمر" يحسم الجدل بشأن "فندق الكلاب" بالغردقة

كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، ومدير محاجر مطار الغردقة الدولي البحر الأحمر، على كل التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا حول افتتاح مكان أو"فندق للكلاب" بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، موضحًا أنه مخصص للكلاب فقط وليس للبشر، ويوجد في منطقة المزارع الإنتاجية خارج الغردقة بحوالي 20 كيلو، بعيدا عن السكان تمامًا.

جاء ذلك بعد ظهور عدة مطالبات بسرعة غلق الفُندق لخطورته على صحة الإنسان والسياح في المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن مخالفته القانون والدستور، والصحة العامة، حيث يُعد الفندق هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة ومُحافظة البحر الأحمر عمومًا، الذي يستضيف تجمعات الكلاب بهذا الشكل، حيث عُرف إعلاميًا بـ"فندق الكلاب".

وأوضح رفعت في تصريحات لمصراوي، السبت، أن كل ما جرى هو نزول مجموعة من السائحين لحمام السباحة بالفندق مع كلابهم، كتجربة أولى للمشروع، وقد نالت إعجابهم بشدة، بعد نزولهم مع الكلاب في الحمام، ولم نستطع منعهم، مشيرًا إلى أن مساحة الحمام 2 متر عرض في طول 10 أمتار وجرى تصميمه بكل المواصفات العالمية.

وأكد أن الفندق لم يفتتح حتى الآن وغير مرخص وجارٍ العمل على إجراءات التراخيص، وهو تحت الإنشاء، والعمل على التراخيص الخاصة به بدأت منذ عام، ولم تنته بعد، كما أنه لم يتم اختيار اسم الفندق حتى الآن.

وأضاف أن الغرض من فكرة الفندق ترجع إلى أن كثير من السائحين يرغبون في اصطحاب كلابهم معهم في رحلتهم، وهناك فنادق لا تقبل دخول الكلاب، فجاءت الفكرة بإنشاء فندق يستضيف هذه الكلاب ورعايتها حتى ينتهي السائح من إجازته، ويأخذه مرة أخرى عند مغادرة البلاد.

ونوه إلى أن المكان المخصص للكلاب يضم من 50 إلى 60 غرفة للكلاب، بالإضافة إلى عيادة خاصة للحيوانات الأليفة بهدف خدمة المنطقة بالكامل، كونها منطقة خاصة بالمزارع وتضم "غنم وماعز وخيل وكلاب ومزارع للعجول والفراخ ومجازر آلية".

واستعرض رفعت الخدمات التي سيقدمها للكلاب: استضافة عشرات الكلاب والحيوانات الأليفة، ويعتبر الأول من نوعه في محافظة البحر الأحمر، حيث يوفر إقامة فندقية في غرف مصممة خصيصا للكلاب من حمام سباحة بمياه مناسبة لجميع فصول العام.

بجانب توفير دورة تعليم السباحة وعيادة بيطرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وأمنية وأخرى منزلية ونفسية، وتوفير مساحات فضاء مناسبة لتنزه الكلاب والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الوقت خلال إجازتهم، بجانب كشف طبي وتعقيم النزلاء، مع تصفيف شعر الكلاب والاهتمام بنظافتهم ورعايتهم بشكل كامل، حيث يعمل الفندق بنظم أوروبية لرعاية الحيوانات والاهتمام بها.

وتابع: "الغردقة تضم أكبير فندقين للكلاب ذات طراز واحد ومواصفات عالمية، وملك لأكبر مستثمرين في مصر، أحدهما في الجونة وملك مستثمر مصري كبير، والأخر في منطقة المزاع وملك أجنبية تعمل في مجال الغطس ولديها إقامة ومعها شريك مصر".

وكشف رفعت عن وجود 37 فندقا سياحيا في مدينة الغردقة تسمح باصطحاب الكلب الخاص بالنزلاء داخل غرفهم، دون دخولهم في المطبخ أو مكان الطعام وحمام السباحة، وهناك شروط لدخول الكلب:

ألا يزيد وزنهد على 2 أو 3 كيلو جرامات، ويدخل معه غرفة النوم، ويستخدم الفرش الخاص بالسائح، دون دخول المطعم ونزول حمام السباحة، وهناك كثيرون من السائحين يصطحبون الخيل والكلاب في مياه البحر ولدينا 5 أو 6 فنادق أخرى للكلاب تعمل منذ 5 سنوات، ولم يتحدث أحد عنها.