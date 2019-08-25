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    اليوم .. انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

    08:05 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    اليوم .. انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

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    القاهرة _(مصراوي)

    يختتم طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات الدور الثاني، غدا الأحد، بمادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يختتم طلاب القسم العلمي الامتحانات بعد غد بمادة الكيمياء.

    وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم تطبيق جميع التعليمات الخاصة بأعمال اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما تم تطبيق كل المعايير المتعلقة بشؤون اللجان.

    وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي للدور الأول 41.78%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت نسبة النجاح 67.98%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية فكانت نسبة النجاح 93.55%، حيث تقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، ونجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، وعدد المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، والناجحون 146.

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