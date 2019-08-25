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    اليوم.. "حماية المستهلك" يطلق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الاستجابة للشكاوى

    01:51 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    اليوم.. "حماية المستهلك" يطلق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الاستجابة للشكاوى

    رئيس جهاز حماية المستهلك

    القاهرة - مصراوي:

    يطلق جهاز "حماية المستهلك " غدا الأحد، مبادرة "حقك" لحصر كافة الشكاوى الواردة له "كما " و" نوعا " و"جغرافيا" ، بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

    وأوضح الجهاز - في بيان - أنه سيتم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن مائة شكوى محدد به اسم الشاكي وموضوع الشكوى ، ورقم الهاتف ، فيما يقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين في حضور الشركات والكيانات (الطرف الأخر في المنظومة) لاتخاذ إجراء فوري لحل الشكوى بصوره إيجابية.

    وأكد الدكتور راضى عبد المعطي ، رئيس جهاز "حماية المستهلك " أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج إلكتروني يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له "كود معتمد " للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.

    وأشار إلى أن المبادرة ستستمر لمدة أسبوع اعتبارا من التاسعة صباح غد، مهيبا بالمواطنين أصحاب الشكاوى ، التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية.

    وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.
    ومن ناحية أخرى أكد رئيس جهاز" حماية المستهلك " ، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة من خلال الخط الساخن "19588 "أو خدمة المواطن عبر رقم الواتس آب "01281661880 " ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية والجهاز على استعداد تام لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.​
    جهاز حماية المستهلك مبادرة حقك زمن الاستجابة للشكاوى
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