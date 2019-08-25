اليوم .. بدء سداد مقدمات حجز وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بملوى

كتب – أسامة عبدالكريم:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس 5/9/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى ( www.hdb-reservation.com ).

وأشار وزير الإسكان إلى أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019، موضحاً أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.