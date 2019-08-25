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    خيري رمضان يُشيد برجال الشرطة ويُقدر جهودهم في مكافحة الإرهاب ومنحنا الأمان

    12:18 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    خيري رمضان يُشيد برجال الشرطة ويُقدر جهودهم في مكافحة الإرهاب ومنحنا الأمان

    خيري رمضان

    القاهرة - مصراوي:

    أشاد الإعلامي خيري رمضان، بأداء رجال الشرطة المصرية، مؤكدًا أنهم يواجهون الإرهاب على الحدود، ويكافحون الجريمة في الشوارع؛ ليمنحونا الأمان.

    وقال "رمضان" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم السبت: "كلما مررت بكمين للشرطة بعد منتصف الليل، صيفًا وشتاءً، أشعر بامتنان شديد لرجال الشرطة في الشوارع وفي أقسام الشرطة وعلى الجبهة في مواجهة الإرهاب وعلى الحدود ليمنحونا الأمان، أجد نفسي مدفوعًا للتعبير عن محبتي واحترامي واعتذاري لكل رجال الشرطة الشرفاء".

    وأضاف: "تقدمت برسالة اعتذار جديدة للسيد المحترم وزير الداخلية عن أي إساءة غير مقصودة حدثت ذات يوم في حق أهلي وأصدقائي في وزارة الداخلية، فمحبتكم دائمة وتقدير عطائكم وجهودكم لا ينتهي".
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    خيري رمضان الشرطة المصرية الإرهاب فيسبوك وزارة الداخلية
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