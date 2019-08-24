الإفتاء: الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعًا.. وهذه الأسباب

(مصراوي):

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا.

وفسرت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال: ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟ عدم جواز الهجرة غير الشرعية لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، ولما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أسباب تحريم الهجرة غير الشرعية هو ما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.