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    شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    11:25 م السبت 24 أغسطس 2019
    شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    القاهرة - أ ش أ:
    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

    وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

    وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
    الصغرى العظمى
    القاهرة 25 35
    شبين الكوم 24 34
    طنطا 24 34
    دمنهور 25 33
    الإسكندرية 25 32
    بلطيم 24 31
    مطروح 24 32
    السلوم 22 33
    سيوة 23 40
    بورسعيد 26 31
    دمياط 25 31
    الزقازيق 24 37
    الاسماعيلية 23 37
    السويس 24 37
    العريش 23 34
    رفح 22 33
    رأس سدر 25 36
    نخل 21 36
    نويبع 28 39
    طابا 25 35
    كاترين 18 34
    الطور 27 35
    شرم الشيخ 29 39
    الغردقة 28 37
    مرسى علم 28 37
    الفيوم 24 37
    بنى سويف 24 37
    المنيا 23 39
    أسيوط 23 39
    سوهاج 24 39
    قنا 25 40
    الأقصر 26 40
    أسوان 28 41
    أبوسمبل 27 40
    الوادى الجديد 26 42
    شلاتين 27 35
    ابو رماد 27 35
    حلايب 28 34
    رأس حدربة 29 33

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    حالة الطقس حالة الجو الأرصاد درجات الحرارة

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