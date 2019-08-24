الثلاثاء.. أمسية شعرية بحزب التجمع

كتب - محمد عاطف:

ينظم منتدى المستقبل للفكر والإبداع، أمسية شعرية للشاعرين زكية المرموق من المغرب، وثامر سعيد من العراق، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، بوسط البلد ويديرها الشاعر جمال القصاص.

يستهل الأمسية الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر عاطف عبدالعزيز، بإطلالتين نقديتين في عالم الشاعرين، كما يلقي الشاعران باقة من قصائدهما، يعقبها حوار مفتوح مع الجمهور.

يذكر أن الشاعرة زكية المرموق تعمل أستاذة للأدب الفرنسي بالمغرب، وقامت بترجمة عدة أعمال أدبية إلى الفرنسية، وصدر لها مجموعة من الدواوين منها: "أخرج إلى النهار"، "المشي على الماء وأكثر"، "سيلفي مع ظل بعيد".

أما الشاعر ثامر سعيد فهو نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البصرة، وعضو اتحاد الأدباء العرب، وصدر له عدد من الدواوين الشعرية منها:"حدثني الملك الضليل"، "غصن يزقزق في رماد"، "أقيس البحر بنوايا العاصفة".

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