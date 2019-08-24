جنة على أرض مصر.. 11 معلومة عن "درب البحر الأحمر"

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كتب ـ يوسف عفيفي:

اختارت مجلة التايم الأمريكية، درب البحر الأحمر بالغردقة، ضمن أفضل الأماكن السياحية التي توصي بزيارتها في عام 2019 من بين 100 وجهة سياحية، يجب أن تحظى بتجربة السائحين لها.

وعرضت قناة CNN العالمية، لأول مرة في فقرة "اتجاهات السفر" عبر برنامج "غرفة الأخبار"، فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، وتعتبر المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد.

وبعد اختيار المجلة للدرب، يرصد "مصراوي" 11 معلومة عن المنطقة كالتالي:

1 ـ درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking في مصر، ويقع بمحافظة البحر الأحمر.

2 ـ يبلغ طول درب البحر الأحمر 170 كيلومتراً، وتستغرق الرحلة فيه 10 أيام والتي تمتد لمسافة 105 أميال.

3 ـ بداية الدرب، قريبة من مطار الغردقة ويوفر فرصة للباحثين عن المغامرة للتمتع بجمال الطبيعة والحياة البرية الثرية في هذه المنطقة ومشاهدة جبال البحر الأحمر المتنوعة الأشكال والألوان.

4 ـ يمر الدرب الأحمر بمدينة الغردقة، بجبال شايب البنات وقمة جبل أبو دخان، وجبل أم عناب.

5 ـ الدرب عبارة عن مشروع سياحي مجتمعي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة وخلق فرص عمل في صناعات يعمل فيها سكان المنطقة.

6 ـ الرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة، هما أحدا المشاركين في تأسيس الدرب.

7 ـ المشروع يقدم تجربة حقيقية للمغامر أو الرحالة للتواصل والتعرف على ثقافة المنطقة.

8 ـ يتيح الدرب للسائح فرصة المزج بين السياحة الشاطئية وسياحة المغامرات، ما يمنح السائرين فرصة لرؤية الطبيعية البرية المتنوعة في مصر، والتعرف على ثقافة المنطقة.

9 ـ تشرف قبيلة "المعزة" البدوية على دروب المشي السياحية، وهي المسئولة عن تنظيم رحلات المشي به، حيث إنهم اكثر الناس دراية بالمنطقة ودروبها.

10 ـ الدرب عبارة عن شبكة من الطرق القديمة، استخدمها البدو في مصر لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد، بجانب أهمية جبال البحر الأحمر تاريخيا والتي مرت بها الحضارات المتعاقبة وشقت طرقا بينها منذ العصور الفرعونية وحتى عصور البطالمة والرومان.

11 ـ المشروع يعطي للبدو الذين يقطنون المنطقة الفرصة لتقديم بلدهم وتراثهم للعالم، بجانب أن القبائل في المنطقة هي التي تساعد في تشغيل وصيانة الطريق.