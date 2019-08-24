رئيس جامعة دمياط: بدء الدراسة في كليتين جديدتين هذا العام

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته المنعقدة اليوم السبت على بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد بكليتي التمريض والحاسبات والمعلومات.

أضاف رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أن عدد الكليات التي بدأت الدراسة بها في العامين الأخيرين بجامعة دمياط خمس كليات بزيادة 60% عن عدد الكليات قبل الانفصال عن جامعة المنصورة، فضلًا عن استيعاب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أنه من المقرر بدء الدراسة في العام الجديد في 6 برامج حديثة مميزة بالكليات القديمة تطويرًا للعملية التعليمية بها، إضافة للبرنامج المميز الوحيد السابق بالجامعة بكلية التجارة وهو الدراسة باللغة الإنجليزية.

وتضم البرامج الجديدة جيولوجيا التعدين والبترول والمايكرو بيولوجي والبيو تكنولوجي بكلية العلوم، ونظم المعلومات والمساحة والتخطيط الجغرافي بكلية الآداب وإدارة المتاحف الأثرية بكلية الآثار وإعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية. ‌