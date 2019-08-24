"الأعلى للإعلام": استدعاء ريهام سعيد غدًا للتحقيق معها في "حلقة السِمنة"

كتب مصطفى علي:

تستدعى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، في تمام الثانية ظهر غد الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، في بيان اليوم، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ اليوم الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع غدًا للممثل القانوني لقناة الحياة وريهام سعيد.

كان المجلس القومي للمرأة، تقدم -أمس الجمعة- بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقال المجلس في بيان، إن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة "أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

وأثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة).

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك أعلنت قناة الحياة وقف الإعلامية وبرنامجها لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت ريهام سعيد في وقت متأخر من مساء أمس، اعتزالها الفن والإعلام.

وفي سياق آخر، أشار جمال شوقي إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامى تامر أمين، وذلك بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.

وذكر أن التحقيق يتناول أيضا الشكاوى المقدمة بشأن مخالفة القناة للكود الخاص بتغطيات الحوادث الإرهابية وذلك على خلفية تغطيتها لحادث معهد الأورام.