إحباط تهريب مشغولات فضية وأحجار كريمة بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من المشغولات والأحجار الكريمة، أخفاها راكب عراقي الجنسية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق.

وذكرت مصادر بالمطار، اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة النيل والقادمة من صبيحة بتركيا، اشتبه نميري عبدالرحمن مأمور اللجنة الجمركية، في راكب عراقي الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص لأشعة الإكسراى تبين وجود 2.5 كيلو من المشغولات والخواتم من معدن أبيض وأصفر اللون بها أحجار كريمة أوشبه كريمة مختلفة الأشكال والأحجام والألوان.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.