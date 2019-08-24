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    لا يتبع الوزارة.. "الري" تكشف تفاصيل سقوط السور المتسبب فى مصرع طفل

    02:50 م السبت 24 أغسطس 2019
    لا يتبع الوزارة.. "الري" تكشف تفاصيل سقوط السور المتسبب فى مصرع طفل

    وزارة الموارد المائية والري

    كتب - أحمد مسعد:

    كشفت وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل تسبب سور بمركز دكرنس في مصرع وطفل وإصابة آخرين، بعد تداول وسائل الإعلام "مصرع طفل وإصابة إثنين آخرين فى سقوط سور للري بالدقهلية".

    وأكدت الوزارة في بيان، أنه بالفحص والمتابعة تبين أن هذا السور غير تابع للوزارة ويبعد مسافة أكثر من 20 متر عن ترعة الخشاشنة (المرساة) البر الأيسر الكيلو 0.700 وإن هذا السور حول منزل قديم وقام الاطفال بتسلق السور لاخذ فاكهه من حديقة المنزل التي يحيط بها السور فسقط السور علي الطفل مما أدى إلى مصرعه.

    وأهابت الوزارة، وسائل الإعلام بتحرى الدقة حول ما ينشر، مطالبة بالتواصل المباشر مع مسئوليها قبل النشر.

    وزارة الموارد المائية والري سقوط السور مصرع طفل مركز دكرنس الدقهلية

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