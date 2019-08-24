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    مصر للطيران: تسيير 16 رحلة لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة غدًا

    02:23 م السبت 24 أغسطس 2019
    مصر للطيران: تسيير 16 رحلة لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة غدًا

    مصر للطيران

    كتب - محمد عبيد:

    تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأحد ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل ٣٧٠٠ حاج، بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ٢٠٠٠ حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل١٧٠٠ حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.​

    يذكر، أنه بنهاية رحلات اليوم تكون الشركة نقلت٤٨٥٠٠ حاج من الأراضي المقدسة على ٢٢٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل.

    مصر للطيران نقل الحجاج رحلات جوية المدينة المنورة

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