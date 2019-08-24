محافظ الجيزة: استرداد 11 ألف متر أراضي الدولة بالموجة الـ13 لإزالة التعديات

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد ، أن المحافظة تمكنت من استرداد 11 ألف متر مربع أراضي أملاك الدولة و 8 أفدنة بحي الهرم ومركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم السبت - إن الأراضي التي تم استردادها تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات عليها على مدار أسبوع حيث تم تنفيذ 80 قرار إزالة للتعديات التي تنوعت ما بين مباني وزراعات غير مثمرة..مؤكدا أنه لا تهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة والالتزام باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كافة المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه المحافظ ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضى موضح بها أنها أملاك دولة وتحذر من التعامل أو التعدي عليها.

ونوه محافظ الجيزة، بأن المحافظة مستمرة في تحرير عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد والذين تقدموا مسبقا بطلبات لتقنين الأراضي وسددوا رسوم الفحص والمعاينة وانطباق الاشتراطات الواردة بالقانون عليهم.​