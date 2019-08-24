بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفة بالتنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، حيث يشهد اليوم الأول إجراء المقابلات لـ50 متقدمًا، وذلك بحضور الوزير، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات في ضوء الإعلان رقم ١ لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالي 442 شخصًا، لافتًا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتي تضم في عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير، أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وشدد الوزير، على أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، لافتًا إله أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المتقدمين وعددهم 442 شخصًا مقسمين كالتالي (116 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة - 123 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا - 203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام).

يذكر أنه أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين ومدت فترة تلقي الطلبات حتي يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.