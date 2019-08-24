"لازم نموّت نفسنا في الشغل".. تفاصيل لقاء مدبولي بشركات مقاولات العلمين الجديدة

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الاستشاري، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتشديد على ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات لجميع الأبراج الخارجية بواجهاتها في 30 يونيو المقبل، طالبًا من جميع الشركات التوقيع على التزام بذلك، لعدم التعرض للغرامات التي سيتم توقيعها على أي شركة تُخالف ذلك.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالانتهاء من كل أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية، بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة، وبحيث تُظهر شكلا جمالياً وحضارياً للمنطقة.

وخلال حديثه مع رؤساء شركات المقاولات، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مجدداً التأكيد على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، منتهيا إلى القول بأننا نقوم بتنفيذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن، ويجب أن نكون جميعاً على قدر هذه المسئولية المُلقاة على عاتقنا، قائلا: " لازم كلنا نموّت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا".

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نقدم مصر للعالم في ثوب جديد، لأن هذه مرحلة تاريخية في انطلاقة الدولة لتثبت من خلالها للعالم أجمع أن مصر تستطيع بأبنائها وبعزيمة شبابها المخلصين أن تحقق إنجازات عظيمة في كل المجالات بصورة مُبهرة.

من ناحيته، أعلن وزير الإسكان، استعداده التام لتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات ورصف الطرق ، قائلا: " مكتبي وتليفوني مفتوحان على مدار الساعة لحل أي مشكلة"، منوها لاستعداد الوزارة لصرف المستحقات المالية لجميع شركات المقاولات.

كما نوّه وزير الإسكان إلى أن حجم المشروعات المقبلة أكبر من تلك التي يتم تنفيذها، لافتاً ًإلى أن الشركات الملتزمة التي ستنجح في تحقيق إنجازات ملموسة بمستوى فائق من جودة التنفيذ وسرعة الأداء وفاعليته سيكون لها نصيب في المشروعات الجديدة.

من جهة ثانية، استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لفرع الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك استعدادات تُجرى حالياً لافتتاح بعض المباني في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم افتتاح مبانٍ أخرى عقب ذلك في ديسمبر المقبل، وهناك مرحلة أخرى لاحقة سيتم افتتاح مبانيها في 2020.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بالمدينة والوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بها، طالباً الإسراع في معدلات الأداء والتنفيذ، وسرعة طرح الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها لتناسب مختلف شرائح وفئات الدخل.

من جانبهم، أكد مسئولو شركات المقاولات أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ كافة أعمال الإنشاءات ورصف الطرق المطلوبة بالكفاءة والجودة المطلوبة، مُبدين حرصهم على الانتهاء منها في أسرع وقت.

وعقب الانتهاء من اجتماعه مع مسئولي المكتب الاستشاري وشركات المقاولات التي تنفذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لمراجعة موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع، وكذا آخر مستجدات أعمال محطات الصرف الصحي التي تم تحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، والتي يبلغ عددها 52 محطة.​