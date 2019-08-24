بتخفيضات تصل لـ30%.. التموين تعلن موعد افتتاح "أهلا مدارس"

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح معرض "أهلا مدارس" السنوي يوم 1 سبتمبر المقبل، في تمام الخامسة مساء، على أن يكون الافتتاح للجمهور بشكل فعلي يوم 2 سبتمبر بدءًا من العاشرة صباحًا.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، في بيان، اليوم، إن المعرض سيستمر من يوم 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، يوميًا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، كاشفًا أن 200 شركة من شركات المستلزمات المدرسية ستشارك في المعرض بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتصل التخفيضات إلى 30 % للمنتجات بالمعرض.

وأوضح أنه سيتم توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الشركات الأخرى، والدخول سيكون متاحًا للجمهور مجانًا.